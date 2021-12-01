Нуланд пригрозила России за «агрессию» против Украины санкциями, «которых еще не было в прошлом»

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1 декабря 2021, 19:53 Источник: РИА Новости

Виктория Нуланд, фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/globallookpress.com

Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила Россию о небывалых санкциях, если Москва продолжит совершать «агрессивные» действия против Украины.

«Мы решительны в своем послании Москве: если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом»,- высказала она.

Нуланд отметила, что США и все члены НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему». Она считает, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, а Минские договоренности практически не выполняются. Замгоссекретаря уверена, что Вашингтон может сыграть вспомогательную роль, «как это было в 2014-2016 гг., когда американцы заменили «нормандский» формат, работая параллельно с Киевом».

«Мы не видим альтернатив, кроме как начинать что-то делать, а не просто говорить о минских соглашениях»,- резюмировала она.

Ранее Блинкен обвинил Россию в намерении дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри страны. По его словам, президент РФ Владимир Путин «создает возможность для быстрого вторжения» на украинскую территорию.

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