Как изменится Челябинск

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25 мая 2021, 10:56 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Алексей Текслер обозначил ключевые направления развития города.

Сегодня глава Челябинской области выступил с ежегодным обращением к депутатам Законодательного собрания региона. Одной из тем выступления стало преображение Челябинска.

В областном центре появятся межуниверситесткий кампус, ИТ-квартал, будут запущены проекты комплексного развития территорий и жилищного строительства, проведена модернизация общественного транспорта и работа по улучшению экологической обстановки. Все это, по словам Алексея Текслера, станет мощным импульсом для развития челябинской агломерации.

Также в Челябинске предстоит реализовать ряд крупных проектов, которые сделают город современным, привлекательным и комфортным. В их числе — аквапарк и Дворец бракосочетания.

«Сегодня я хочу объявить о том, что на северо-западе на университетской набережной появится новый спортивный город, состоящий из спортивных объектов Олимпийского уровня», — добавил губернатор.

Новый объект будет включать в себя универсальный спорткомплекс с ареной для игровых видов спорта на 5 тысяч зрителей, а также ещё 9 различных залов для командных видов спорта, единоборств, фитнеса. На территории спортивного города будет организован центр экстремальных видов спорта с возможностью проведения соревнований любого уровня, аквазона с искусственной волной, площадка для пляжного волейбола, бассейн, крытые теннисные корты.

Все объекты будут объединены благоустройством и связаны с городским бором новым пешеходным мостом. Проектирование объектов уже идет, финансирование возведения будет осуществляться за счет частных инвестиций.

После завершения обращения глава Челябинска Наталья Котова прокомментировала, что озвученные губернатором Алексеем Текслером инвестпроекты станут прорывом для города, к тому же они соответствуют запросам челябинцев.

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