Захарова прокомментировала авиаудар США по Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала авиаудар Вооружённых сил США по объектам на территории Сирии. По некоторым данным, погибли семнадцать человек.
«Мы решительно осуждаем подобные действия. Призываем к безусловному уважению суверенитета и территориальной целостности Сирии. Подтверждаем неприятие любых попыток превращения сирийской территории в арену для сведения геополитических счетов», - высказал она.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков жестко отреагировал на авиаудар США по Сирии.
При этом министр обороны США Ллойд Остин заявил, что это были ответные действия на недавние нападения на армию США в Ираке.
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