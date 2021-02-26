Глава Пентагона раскрыл подробности нанесенного в Сирии авиаудара

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26 февраля 2021, 07:57 Источник: РИА Новости

Ллойд Остин, фото: Ssgt. Jack Sanders/Dod/ globallookpress.com

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что американские военные нанесли авиаудар в Сирии, опираясь на разведывательную информацию иракской стороны. По его словам, это были ответные действия на недавние нападения на армию США в Ираке.

«Мы позволили иракцам разрабатывать разведданные для нас, поощряли их в этом, и это очень помогло нам уточнить цели ... Мы уверены, что цель использовалась тем же шиитским ополчением, которое осуществило удары (по американским военнослужащим», - пояснил он.

Остин отметил, что не может раскрыть большего, но уверен, что американские военные «точно знают, куда ударили».

Представитель Пентагона Джон Кирби уточнил, что нанести удар приказал президент Джо Байден.

Ранее сообщалось, что ВВС США задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Могли погибнуть несколько человек.