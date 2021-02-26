Bloomberg: ВВС США нанесли ракетный удар по Сирии

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26 февраля 2021, 07:45 Источник: Bloomberg

фото: истребитель F-15, сайт Минобороны США

Вооружённые силы Соединенных Штатов задействовали в четверг истребитель F-15 для нанесения удара по территории Сирии. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщили СМИ со ссылкой на источники из числа официальных лиц.

Удар был нанесен по зданиям в том месте, которое США считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак. Источник отметил, что американские военные полагали, что там находятся несколько человек. По данным СМИ, удар привел к гибели "горстки людей".

Кроме того, в Пентагоне заявили, что военные нанесли «авиаудары по используемой проиранскими вооруженными группами инфраструктуре на востоке Сирии» по указанию президента Джо Байдена. Собеседник пояснил, что удары стали ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке. Были разрушены несколько объектов, расположенных на КПП, в том числе «Катаиб Хезболлах» и «Катаиб Сайид аль-Шухада», уточнили в ведомстве.