ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Washington Post: от авиаудара США в Сирии погибли несколько человек

, 12:46

Washington Post: от авиаудара США в Сирии погибли несколько человек
F-15, фото: сайт Минобороны США

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что не менее 17 человек погибли при авиаударе Вооружённых сил Соединённых Штатов по объектам на территории Сирии в четверг, 25 февраля.

В источнике говорится, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются.

"В ходе американской агрессии на рассвете совершены воздушные рейды у сирийско-иракской границы", - передаёт телеканал Al-Ikhbariya.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли ракетный удар по зданиям в том месте, которое США считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак.

Глава Пентагона назвал причину таких действий. 

БА

В мире

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Лукашенко заявил, что никто из его детей не займет пост президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утром в пятницу, 26 февраля, опроверг информацию о том, что он планирует передать власть в республике своим детям, в частности, старшему сыну Виктору.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью