Washington Post: от авиаудара США в Сирии погибли несколько человек

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26 февраля 2021, 12:46

F-15, фото: сайт Минобороны США

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что не менее 17 человек погибли при авиаударе Вооружённых сил Соединённых Штатов по объектам на территории Сирии в четверг, 25 февраля.

В источнике говорится, что США задействовали для ударов истребитель F-15. Названия отрядов, к которым принадлежали погибшие, не уточняются.

"В ходе американской агрессии на рассвете совершены воздушные рейды у сирийско-иракской границы", - передаёт телеканал Al-Ikhbariya.

Ранее сообщалось, что ВВС США нанесли ракетный удар по зданиям в том месте, которое США считает «перевалочным пунктом», используемым при переброске членов вооруженных формирований в Ирак.

Глава Пентагона назвал причину таких действий.