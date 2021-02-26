Сенатор Пушков жестко прокомментировал авиаудар США по Сирии

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26 февраля 2021, 13:39 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель комиссии Совета Федерации Алексей Пушков днем в пятницу, 26 февраля, прокомментировал авиаудар Соединенных Штатов Америки по территории Сирии, в результате которого погибли 17 человек.

Сенатор, комментируя случившееся, вспомнил высказывание лидера США Джо Байдена: "Америка возвращается". Алексей Пушков заметил, что Соединенные Штаты возвращаются, как привыкли – "через военные удары и через трупы". По его словам, это и есть "американское лидерство", поскольку ни на какое другое лидерство страна "не способна".

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что в результате авиаудара в Сирии был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок, которые пользуются поддержкой Ирана.