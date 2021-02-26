Пушков рассказал, при каком условии начнется развал НАТО

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26 февраля 2021, 07:19 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Североатлантический альянс начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы".

Сенатор заявил, что НАТО не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся Запад, однако борется с "чисто гипотетическими" и выдуманными угрозами.

Пушков подчеркнул, что, с точки зрения обороны, с распадом СССР и восточного блока альянс потерял свой смысл существования, вследствие чего президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нужна "российская угроза". Парламентарий убежден, что это практически единственная основа для продолжения работы организации и сохранения стратегического контроля Штатов над Европой.