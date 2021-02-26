Пушков рассказал, при каком условии начнется развал НАТО

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Североатлантический альянс начнет разваливаться, если откажется от концепции "российской угрозы".
Сенатор заявил, что НАТО не отвечает ни на один из реальных вызовов, с которыми столкнулся Запад, однако борется с "чисто гипотетическими" и выдуманными угрозами.
Пушков подчеркнул, что, с точки зрения обороны, с распадом СССР и восточного блока альянс потерял свой смысл существования, вследствие чего президенту США Джо Байдену и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу нужна "российская угроза". Парламентарий убежден, что это практически единственная основа для продолжения работы организации и сохранения стратегического контроля Штатов над Европой.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.