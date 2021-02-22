Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину корзину
22 февраля 2021, 20:06
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко привез в подарок президенту России Владимиру Путину корзину с белорусскими продуктами. Telegram-канал "Пул Первого" разместил фото гостинцев.
В корзине несколько видов белорусских сыров, мясные изделия - копчености, хамон и сало. Владимир Путин отметил, что продукты из Белоруссии, качественные и доступные по цене, пользуются спросом в России.
Ранее сообщалось, что в Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко. Лукашенко рассказал Путину о перспективах белорусской вакцины от коронавируса. Видео, как Владимир Путин и Александр Лукашенко на лыжах катались.
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