Лукашенко рассказал Путину о перспективах белорусской вакцины от коронавируса

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22 февраля 2021, 18:02 Источник: ТАСС

Александр Лукашенко. Фото: сайт Кремля.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что вакцина собственной разработки появится в стране к осени.

Об этом белорусский лидер сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив снижение заболеваемости коронавирусом в Белоруссии.

По его словам, сейчас Белоруссия активно закупает вакцину у России, а ее разработка в РФ «говорит о высочайшем уровне российской науки». Он также отметил, что Белоруссия тоже идет этим путем.

«Мы к осени получим свою вакцину, и специалисты у нас есть», - сказал Лукашенко.

Ранее политолог Зимовский прокомментировал встречу Путина и Лукашенко цитатой из Булгакова.