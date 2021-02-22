Политолог Зимовский прокомментировал встречу Путина и Лукашенко цитатой из Булгакова

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22 февраля 2021, 17:03 Источник: Свободная пресса

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля.

Эксперт по Белоруссии Александр Зимовский заявил, что сочинские беседы Путина и Лукашенко идеально ложатся в перефразированную реплику из булгаковской пьесы «Бег»: «Я так и предполагал, что разговор о мифической дружбе приведет именно к долларам».

По словам политолога, это именно тот случай, когда все российские наблюдатели, эксперты и аналитики «просто-таки мечтают ошибиться в прогнозах, и разговор не сведётся именно к долларам».

«Но уже много лет подряд экспертам не удаётся ошибиться. И вряд ли встреча Путина и Лукашенко 22 февраля будет чем-то отличаться от предыдущих таких же встреч», - считает эксперт.

Зимовский также отметил, что Белоруссия, именуемая на Западе не иначе как «нищая автократия», благодаря исключительно российским деньгам и ресурсам пережила суровую зиму без потерь, в то время как богатый демократический штат Техас, богатый углеводородами, зиму не пережил.

«Так что Белоруссия остаётся платежеспособным должником России. А Лукашенко остается человеком, который обеспечивает выплаты по долгам, чего вряд ли можно ждать от оппозиции. Поэтому когда Лукашенко снова попросит, стоит снова дать», - резюмировал Зимовский.