В Сочи проходят переговоры Путина и Лукашенко

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22 февраля 2021, 15:49 Источник: kremlin.ru

Владимир Путин, Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Регламента по продолжительности встречи нет, как планируется, лидеры вместе пообедают и покатаются на лыжах.

Главы государств обсудят широкий комплекс вопросов развития белорусско-российских отношений, совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за помощь экономике республики. "Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер", - сказал он.

"Очень рад нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость", - сказал Путин. Глава российского государства выразил надежду, что им с белорусским лидером удастся немного отдохнуть после переговоров. "Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах", - сказал Путин гостю.