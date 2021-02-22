Ресурс Avia.pro: Украина не пустила самолет Лукашенко в свое воздушное пространство

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22 февраля 2021, 09:22 Источник: Аvia.pro

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada / globallookpress.com

Украина не пустила самолет белорусского лидера Александра Лукашенко в свое воздушное пространство. Такое утверждение содержится в материале, размещенном в интернет-СМИ.

Сегодня Лукашенко должен провести переговоры с главой РФ Владимиром Путиным. Портал Avia.pro пишет, что украинская сторона не пустила борт с президентом Белоруссии в воздушное пространство бывшей советской республики, вынудив самолет совершать значительный крюк на пути в Сочи, где состоится встреча с российским руководителем. Причиной данного шага Киева, возможно, стали критические заявления Александра Лукашенко в адрес властей Украины, предполагается в процитированной публикации.

Ранее в понедельник тот же самый сайт проинформировал, что военный самолет США вошел в закрытую Россией зону, рискуя быть уничтоженным.