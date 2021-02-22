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Сайт Avia.pro: военный самолет США вошел в закрытую Россией зону, рискуя быть уничтоженным

, 08:57 Источник: Аvia.pro

Сайт Avia.pro: военный самолет США вошел в закрытую Россией зону, рискуя быть уничтоженным
Самолет, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Военный самолет Соединенных Штатов вошел в зону, закрытую Российской Федерацией, рискуя быть уничтоженным. Об этом говорится в публикации, размещенной в сети.

Интернет-издание Avia.pro пишет, что РФ закрыла на некоторое время воздушное и морское пространство между материковой частью Норвегии и Шпицбергеном в связи с проведением ракетных испытаний. Авторы портала отмечают, что установленную зону нарушил военный самолет США, который, как предполагается, выполнял разведывательную миссию. Американское воздушное судно рисковало, так как могло быть сбито российской стороной, говорится в процитированном материале.

Ранее в понедельник тот же самый портал выступил с предположением, согласно которому Штаты, возможно, собираются угрожать «Стингерами» силам ВКС России на севере Сирии.

ДЦ

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