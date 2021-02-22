Avia.pro: США, возможно, намерены угрожать «Стингерами» силам ВКС России на севере Сирии

Соединенные Штаты, возможно, намерены угрожать переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» силам российских ВКС на севере Сирийской Арабской Республики. Такое предположение сделали отечественные журналисты.
Издание Avia.pro отмечает, что американская сторона перебросила «Стингеры» в северную часть Сирии «в ответ» на регулярные полеты самолетов, вертолетов и дронов РФ. Как отмечается в процитированном материале, военные США собираются применять названные комплексы «против любых потенциально опасных целей». Под последними могут подразумеваться российские, а также турецкие силы, полагают авторы интернет-портала.
Ранее тот же самый ресурс написал, что Анкара продаст Украине дроны Bayraktar TB2 со скидкой для использования на территории Донбасса.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.