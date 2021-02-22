Avia.pro: США, возможно, намерены угрожать «Стингерами» силам ВКС России на севере Сирии

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22 февраля 2021, 08:33 Источник: Аvia.pro

Учения армии США, US Army / globallookpress.com

Соединенные Штаты, возможно, намерены угрожать переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер» силам российских ВКС на севере Сирийской Арабской Республики. Такое предположение сделали отечественные журналисты.

Издание Avia.pro отмечает, что американская сторона перебросила «Стингеры» в северную часть Сирии «в ответ» на регулярные полеты самолетов, вертолетов и дронов РФ. Как отмечается в процитированном материале, военные США собираются применять названные комплексы «против любых потенциально опасных целей». Под последними могут подразумеваться российские, а также турецкие силы, полагают авторы интернет-портала.

Ранее тот же самый ресурс написал, что Анкара продаст Украине дроны Bayraktar TB2 со скидкой для использования на территории Донбасса.