Сайт Avia.pro: Турция продаст Украине Bayraktar TB2 со скидкой для применения в Донбассе

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21 февраля 2021, 08:50 Источник: Аvia.pro

Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 на Украине, Petro Poroshenko / globallookpress.com

Турция продаст Украине свои беспилотники Bayraktar TB2 со скидкой для применения данных аппаратов на территории Донбасса. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах российской сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что Киев должен получить от Анкары шесть Bayraktar TB2 за 3,4 млн долларов, при этом их рыночная стоимость оценивается в 50-60 млн. Как отмечают авторы сайта, турецкая сторона решила предоставить подобную скидку с расчетом на то, что применение дронов в Донбассе поможет их прорекламировать.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что силы непризнанной ДНР уничтожили одиннадцать украинских военных в ответ на удар артиллерии противника в районе Горловки.