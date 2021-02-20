Силы ДНР уничтожили 11 военных ВСУ в ответ на удар артиллерии Украины в районе Горловки
20 февраля 2021, 21:56
Подразделения самопровозглашенной ДНР уничтожили 11 военнослужащих Вооруженных сил Украины в ответ на удар киевской артиллерии в районе города Горловки. Соответствующая информация появилась в Telegram.
Согласно имеющимся сведениям, в результате применения ВСУ артиллерии в районе Горловки погиб один боец Народной милиции ДНР, два человека ранены. Даниил Безсонов, замминистра информации республики, рассказал в своем Telegram, что после ответного удара погибли 11 украинских военных. Данные о раненых уточняются в настоящий момент.
Как сообщалось ранее в субботу, эксперт Анатолий Вассерман спрогнозировал, что Украина может начать крупномасштабное наступление в Донбассе весной текущего года.
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