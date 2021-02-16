Пушилин пообещал военный ответ Украине в случае массированной атаки по ДНР турецкими Bayraktar TB2

Денис Пушилин, глава непризнанной ДНР, пообещал военный ответ Украине в случае массированной атаки по республике турецкими беспилотниками Bayraktar TB2. С соответствующим заявлением Пушилин выступил в разговоре с журналистами.
Портал «ПолитНавигатор» задал лидеру ДНР вопрос о том, сможет ли ее Народная милиция отразить предполагаемый удар Bayraktar TB2, закупки которых Киев активизировал после военной кампании Азербайджана в Нагорном Карабахе.
По словам Дениса Пушилина, в Донецке не исключают, что украинская сторона пойдет на массированное использование ударных дронов. Подобные действия на останутся без ответа, заверил политик.
Ранее сегодня сообщалось, что российский журналист Александр Коц высказал точку зрения, согласно которой Донбасс, возможно, стоит на пороге новой войны.
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