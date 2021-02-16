Журналист Коц о подрыве комбата ДНР: Донбасс, возможно, на пороге новой войны

Как отметил Коц в материале, размещенном на страницах издания kp.ru, случившееся сигнализирует о том, что «предохранители сорваны». Обострение в Донбассе может произойти в любой момент, написал журналист.
По его мнению, на возможность эскалации ситуации в зоне конфликта указывает и применение киевскими военными ствольной артиллерии. Кроме того, Александр Коц указал на то, что вдоль линии разграничения «лазят» польские и литовские разведчики. Также «были замечены» специалисты из Турции, которые предположительно налаживают украинцам связь и обучают их работе с ударными дронами Bayraktar TB2.
Ранее сегодня сообщалось, что журналист из Киева Дмитрий Гордон обвинил Россию в уничтожении 14 тысяч украинцев в Донбассе.
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