Журналист Коц о подрыве комбата ДНР: Донбасс, возможно, на пороге новой войны

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16 февраля 2021, 14:16 Источник: kp.ru

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Донбасс в настоящее время, возможно, находится на пороге новой войны. Так российский журналист Александр Коц прокомментировал новость о подрыве в городе Горловке командира батальона ДНР Сергея Попова.

Как отметил Коц в материале, размещенном на страницах издания kp.ru, случившееся сигнализирует о том, что «предохранители сорваны». Обострение в Донбассе может произойти в любой момент, написал журналист.

По его мнению, на возможность эскалации ситуации в зоне конфликта указывает и применение киевскими военными ствольной артиллерии. Кроме того, Александр Коц указал на то, что вдоль линии разграничения «лазят» польские и литовские разведчики. Также «были замечены» специалисты из Турции, которые предположительно налаживают украинцам связь и обучают их работе с ударными дронами Bayraktar TB2.

Ранее сегодня сообщалось, что журналист из Киева Дмитрий Гордон обвинил Россию в уничтожении 14 тысяч украинцев в Донбассе.