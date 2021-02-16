Киевский журналист Гордон обвинил Россию в уничтожении 14 тысяч украинцев в Донбассе

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16 февраля 2021, 10:57

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевский журналист Дмитрий Гордон обвинил Российскую Федерацию в уничтожении 14 тысяч украинцев в Донбассе. С соответствующим заявлением Гордон выступил некоторое время назад в радиоэфире.

По утверждению Гордона, ставшего собеседником «Эха Москвы», вооруженный конфликт в Донбассе развязала РФ. Журналист возложил ответственность на соседнюю страну за гибель не только украинских военных, но и мирных жителей и ополченцев самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

«Их всех убила Россия – своим оружием, своей пропагандой, своими регулярными частями», - высказал личную точку зрения Дмитрий Гордон.

Согласно официальной позиции Киева, Москва оказывает прямую военную помощь республикам Донбасса. Власти РФ подобные обвинения отрицают, отмечая, что она не является участницей противостояния на востоке Украины.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, бывший депутат Верховной Рады Эдуард Леонов предрек, что «война» с Россией закончится взятием Москвы украинскими националистами.