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Экс-депутат Рады Леонов: «война» с Россией закончится взятием Москвы украинскими националистами

, 17:29

Экс-депутат Рады Леонов: «война» с Россией закончится взятием Москвы украинскими националистами
Военный парад в Киеве, Maxym Marusenko / globallookpress.com

«Война» с Российской Федерацией закончится взятием Москвы украинскими националистами. Соответствующую точку зрения озвучил Эдуард Леонов, бывший депутат Верховной Рады.

Как пишет портал «ПолитНавигатор», экс-парламентарий предсказал, что члены «Свободы» (запрещенная в России украинская ультраправая партия) «отвоюют» Донбасс и Крымский полуостров. Также радикалы возьмут Москву и въедут на танках на Красную площадь, полагает Леонов.

Официальный Киев обвиняет РФ в «оккупации» Крыма и «агрессии» в Донбассе. Позиция России заключается в том, что полуостров вошел в состав страны на законных основаниях. Наличие в зоне конфликта на востоке Украины российских сил Москва отрицает.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Антон Бредихин выступил с прогнозом, согласно которому Россия введет войска в Донбасс в случае нападения Киева на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

ДЦ

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