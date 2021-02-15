Политолог Бредихин: Россия введет войска в Донбасс в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2021, 16:58 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Российская Федерация введет свои войска на территорию Донбасса в случае нападения Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил отечественный политолог Антон Бредихин.

Как отметил эксперт, Киев может организовать новое наступление на республики, чтобы заявить о необходимости отмены минских договоренностей. По мнению Бредихина, в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе украинским военным придется столкнуться с армией РФ. Москва будет вынуждена ввести войска, чтобы защитить российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, предсказал аналитик.

Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Арестович, спикер киевский делегации на переговорах по Донбассу, заявил о неизбежности будущего обострения ситуации в регионе.