Политолог Бредихин: Россия введет войска в Донбасс в случае нападения Украины на ДНР и ЛНР

Российская Федерация введет свои войска на территорию Донбасса в случае нападения Украины на непризнанные ДНР и ЛНР. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил отечественный политолог Антон Бредихин.
Как отметил эксперт, Киев может организовать новое наступление на республики, чтобы заявить о необходимости отмены минских договоренностей. По мнению Бредихина, в случае возобновления полномасштабных боевых действий в Донбассе украинским военным придется столкнуться с армией РФ. Москва будет вынуждена ввести войска, чтобы защитить российских граждан, проживающих в ДНР и ЛНР, предсказал аналитик.
Ранее сегодня сообщалось, что Алексей Арестович, спикер киевский делегации на переговорах по Донбассу, заявил о неизбежности будущего обострения ситуации в регионе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.