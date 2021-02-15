Игорь Стрелков счел возможным будущий разгром Россией армии Украины в Донбассе

По словам экс-командира ополченцев, у конфликта есть только два возможных исхода. Первый – победа Украины, зачистка территорий республик Донбасса и перенесение боевых действий на границу с Российской Федерацией. Второй вариант – разгром киевских подразделений силами РФ с последующим воссозданием проекта «Новороссия».
Как сообщалось ранее в понедельник, авторы портала Avia.pro предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский может приказать армии страны начать наступление на ДНР и ЛНР.
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