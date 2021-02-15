Игорь Стрелков счел возможным будущий разгром Россией армии Украины в Донбассе

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15 февраля 2021, 09:30 Источник: Аvia.pro

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Игорь Стрелков, бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР, обозначил два варианта завершения противостояния в Донбассе, продолжающегося с весны 2014 года. Стрелков процитирован в материале, размещенном в СМИ.

По словам экс-командира ополченцев, у конфликта есть только два возможных исхода. Первый – победа Украины, зачистка территорий республик Донбасса и перенесение боевых действий на границу с Российской Федерацией. Второй вариант – разгром киевских подразделений силами РФ с последующим воссозданием проекта «Новороссия».

Как сообщалось ранее в понедельник, авторы портала Avia.pro предположили, что украинский лидер Владимир Зеленский может приказать армии страны начать наступление на ДНР и ЛНР.