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Avia.pro: Зеленский может отдать ВСУ приказ о наступлении на республики Донбасса

, 08:36 Источник: Аvia.pro

Avia.pro: Зеленский может отдать ВСУ приказ о наступлении на республики Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский может отдать Вооруженным силам Украины приказ о наступлении на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Как констатирует портал Avia.pro, за последнее время обстановка в зоне конфликта на востоке Украины снова накалилась. Так, накануне стало известно, что в Донбассе погибли трое военных ВСУ. После этого Зеленский отправил в зону операции против ДНР и ЛНР министра обороны и главкома Вооруженных сил для выяснения деталей случившегося.

В процитированном материале отмечается, что на данный момент Киев сконцентрировал в Донбассе от 120 до 180 танков, до 40 единиц артиллерии и другое вооружение.

Украинский президент на фоне обострения ситуации может отдать приказ о начале наступления, предположили авторы сайта.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Дмитрий Джангиров заподозрил Россию в намерении присоединить Донбасс.

ДЦ

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