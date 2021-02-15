Avia.pro: Зеленский может отдать ВСУ приказ о наступлении на республики Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

15 февраля 2021, 08:36 Источник: Аvia.pro

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukrainian Presidential Office / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский может отдать Вооруженным силам Украины приказ о наступлении на самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, появившейся на страницах российской сетевой прессы.

Как констатирует портал Avia.pro, за последнее время обстановка в зоне конфликта на востоке Украины снова накалилась. Так, накануне стало известно, что в Донбассе погибли трое военных ВСУ. После этого Зеленский отправил в зону операции против ДНР и ЛНР министра обороны и главкома Вооруженных сил для выяснения деталей случившегося.

В процитированном материале отмечается, что на данный момент Киев сконцентрировал в Донбассе от 120 до 180 танков, до 40 единиц артиллерии и другое вооружение.

Украинский президент на фоне обострения ситуации может отдать приказ о начале наступления, предположили авторы сайта.

Ранее сообщалось, что киевский политолог Дмитрий Джангиров заподозрил Россию в намерении присоединить Донбасс.