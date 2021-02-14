Трое украинских военнослужащих подорвались в Донбассе и погибли

Аргументы Недели → В мире 13+

14 февраля 2021, 16:51

фото: соцсети

Трое украинских военнослужащих в воскресенье, 14 февраля, утром подорвались на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новолуганское Донецкой области. Они получили тяжелые ранения и скончались.

О гибели военнослужащих ВСУ сообщило командование оперативной группы "Север" операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Обстоятельства происшествия выясняются. На месте работает руководящий состав воинской части и военная служба правопорядка.

Минобороны Украины ранее сегодня информировало, что в районе проведения силовой операции в Донбассе нарушений режима прекращения огня с начала суток не зафиксировано.

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские военные за прошедшие сутки один раз обстреляли территорию ДНР. По данным ДНР, под обстрелом оказался населенный пункт Ленинское на мариупольском направлении.

По данным "Военного обозрения", ч начала февраля на линии разграничения погибли не менее шести военнослужащих ВСУ. 6 февраля в районе Новомихайловки подорвались трое военнослужащих 28 ОМБр, двое получили смертельные ранения, один находится в госпитале. 11 февраля в этом же районе погиб один военнослужащий ВСУ. По данным пресс-службы ООС, он был убит на месте пулей крупнокалиберного пулемета.