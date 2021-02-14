Украинский политолог Джангиров: Россия дала понять, что намерена присоединить Донбасс

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14 февраля 2021, 21:22

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Российская Федерация дала понять, что намерена включить в состав страны Донбасс. Соответствующую точку зрения высказал Дмитрий Джангиров, украинский политолог.

Эксперт обратил внимание на недавнее заявление российского постпреда при ООН Василия Небензи о том, что жители Донбасса уже не чувствуют связи с Украиной. В том же ряду, по мнению Джангирова, стоит фраза главы МИД Сергея Лаврова о том, что неподконтрольные Киеву территории научились жить без Украины.

С помощью данных публичных высказываний Москва дала понять, что собирается присоединить Донбасс, отметил политолог в эфире YouTube-канала «Капитал».

Как сообщалось ранее в воскресенье, отечественный аналитик Сергей Марков допустил, что Россия может признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР.