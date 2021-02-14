Политолог Марков: Москва может признать республики Донбасса и ускорить их интеграцию в Россию

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14 февраля 2021, 08:25

Вид на Московский Кремль, pixabay.com

Москва может признать самопровозглашенные республики Донбасса и ускорить их интеграцию в Российскую Федерацию. Соответствующий вариант развития событий допустил Сергей Марков, отечественный политолог.

Эксперт написал на своей странице в Facebook, что позиция властей РФ в отношении Европейского союза продолжает ужесточаться. Об этом, в частности, свидетельствует недавнее высказывание главы МИД Сергея Лаврова, заявившего о готовности Москвы разорвать отношения с ЕС в случае введения санкций, создающих риски для чувствительных сфер отечественной экономики.

Марков перечислил предполагаемые последствия вероятного разрыва. Среди них признание ДНР и ЛНР с ускорением их интеграции в Россию, введение жестких ограничительных мер против Евросоюза и значительное наращивание военной мощи в Калининградской области и других регионах, близких к ЕС.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Василий Вовк, бывший руководитель управления СБУ, озвучил прогноз, согласно которому Украина в течение одного-двух месяцев потеряет весь Донбасс в случае открытого отказа Киева от минских договоренностей.