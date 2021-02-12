Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом

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12 февраля 2021, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона исходит из готовности к разрыву с Европейским Союзом. Дипломат заметил, что это произойдет в том случае, если Москва еще раз увидит, что в каких-либо областях накладываются санкции, которые создают риски для экономики РФ.

"Хочешь мира – готовься к войне", – заключил глава Министерства иностранных дел России.