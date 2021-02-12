Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом
12 февраля 2021, 10:51[ «Аргументы Недели» ]Источник: YouTube
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.
Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона исходит из готовности к разрыву с Европейским Союзом. Дипломат заметил, что это произойдет в том случае, если Москва еще раз увидит, что в каких-либо областях накладываются санкции, которые создают риски для экономики РФ.
"Хочешь мира – готовься к войне", – заключил глава Министерства иностранных дел России.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.