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Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом

, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: YouTube

Лавров заявил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом
глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС, если с его стороны будут введены санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона исходит из готовности к разрыву с Европейским Союзом. Дипломат заметил, что это произойдет в том случае, если Москва еще раз увидит, что в каких-либо областях накладываются санкции, которые создают риски для экономики РФ.

"Хочешь мира – готовься к войне", – заключил глава Министерства иностранных дел России.

ЕТ

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