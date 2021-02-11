Евросоюз будет ужесточать свою позицию по отношению к России​

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11 февраля 2021, 22:11 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель находится в полной уверенности, что в этом году отношения с Россией изменятся кардинально.

Недавно он заявил, что весь Евросоюз сейчас стоит на своеобразном перекрёстке отношений с нашей страной. Вскоре он должен будет принять Решение Века – сотрудничать с РФ дальше или сделать упор на конфронтацию. Сам же Боррель, судя по всему, считает правильным давление на Россию с помощью санкций. Он не раз утверждал, что в нашем государстве нарушаются принципы демократии. Европа озабочена прошедшими протестами в Москве и других городах. МИД РФ в свою очередь считает, что ЕС нечего вмешиваться во внутренние дела других государств.

22 февраля будет собрано заседание совета глав МИД ЕС, на котором как раз и произойдёт историческое решение. В марте же будет организован специальный саммит, который так же станет решающим. Боррель же, как видится, продолжит настаивать на своём. Почти весь Евросоюз уже показал своё отношение к Алексею Навальному, главному российскому оппозиционеру. Поддержку, которую ЕС оказал бывшему политику, пожалуй, можно назвать поистине «королевской». В Европе многие лидеры охотно верят, что Навальный был отравлен российским правительством, как неугодный. Очевидно, у Борреля такие же мнения, не только об Алексее Навальном, но о Борисе Немцове, ушедшем из жизни в 2015 году в результате убийства. Официальное расследование, при этом, так ничего и не выявило.

В любом случае, многие политики, в числе которых представители российского правительствов, надеются на то, что в этом году никакого ухудшения отношений с ЕС не предвидится, и все споры закончатся мирно и благополучно.