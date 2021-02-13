Экс-глава управления СБУ Вовк: Украина за один-два месяца потеряет весь Донбасс в случае открытого отказа от минских соглашений

Согласно прогнозу Вовка, процитированного «ПолитНавигатором», в случае официального выхода Киева из минских соглашений украинскую часть Донецкой и Луганской областей возьмет под контроль Российская Федерация. Это будет сделано с использованием «синих» и «трехцветных человечков», полагает собеседник журналистов.
Власти Украины обвиняют Москву в прямой военной помощи непризнанным республикам Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.
Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт на востоке Украины.
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