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Экс-глава управления СБУ Вовк: Украина за один-два месяца потеряет весь Донбасс в случае открытого отказа от минских соглашений

, 20:49

Экс-глава управления СБУ Вовк: Украина за один-два месяца потеряет весь Донбасс в случае открытого отказа от минских соглашений
Дорожный указатель в центре Донецка, Senkar Tomas / globallookpress.com

Украина за один-два месяца потеряет всю территорию Донбасса, если открыто откажется от минских договоренностей об урегулировании конфликта в регионе. С таким заявлением в разговоре с представителями СМИ выступил Василий Вовк, в прошлом занимавший должность руководителя главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Согласно прогнозу Вовка, процитированного «ПолитНавигатором», в случае официального выхода Киева из минских соглашений украинскую часть Донецкой и Луганской областей возьмет под контроль Российская Федерация. Это будет сделано с использованием «синих» и «трехцветных человечков», полагает собеседник журналистов.

Власти Украины обвиняют Москву в прямой военной помощи непризнанным республикам Донбасса. Руководство РФ подобные утверждения отрицает.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Владимир Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт на востоке Украины.

ДЦ

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