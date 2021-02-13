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Политолог Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт в Донбассе

, 09:23 Источник: «Украина.ру»

Политолог Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт в Донбассе
Украинский военный, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Политолог Владимир Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт на территории Донбасса, начавшийся весной 2014 года. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с представителями СМИ.

Как отметил Корнилов, с помощью противостояния на востоке Украины Соединенные Штаты формируют «фронт против России». Конфликт у границ страны призван поддерживать «постоянное давление на российские интересы».

По словам аналитика, киевские власти, в свою очередь, осознают, что в случае мирного урегулирования они потеряют финансирование. Поэтому руководство Украины будет продолжать конфликт, спрогнозировал Владимир Корнилов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР, озвучил точку зрения, по которой республики Донбасса не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи со стороны Москвы, если Киев начнет полномасштабное наступление.

ДЦ

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