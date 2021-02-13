Политолог Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт в Донбассе

Политолог Владимир Корнилов объяснил, почему не заканчивается военный конфликт на территории Донбасса, начавшийся весной 2014 года. По данному вопросу эксперт высказался в беседе с представителями СМИ.
Как отметил Корнилов, с помощью противостояния на востоке Украины Соединенные Штаты формируют «фронт против России». Конфликт у границ страны призван поддерживать «постоянное давление на российские интересы».
По словам аналитика, киевские власти, в свою очередь, осознают, что в случае мирного урегулирования они потеряют финансирование. Поэтому руководство Украины будет продолжать конфликт, спрогнозировал Владимир Корнилов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что Игорь Стрелков, экс-командир ополчения ДНР, озвучил точку зрения, по которой республики Донбасса не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи со стороны Москвы, если Киев начнет полномасштабное наступление.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.