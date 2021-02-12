Стрелков: в случае полномасштабного наступления Украины ДНР и ЛНР не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи России
12 февраля 2021, 16:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Если Вооруженные силы Украины начнут полномасштабное наступление в зоне конфликта на востоке страны, счет для самопровозглашенных республик Донбасса пойдет на дни и часы. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.
Стрелков указал на то, что войска республик демотивированы, укомплектованность боевых подразделений находится на очень низком уровне. В случае наступления Киева ДНР и ЛНР не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи со стороны Российской Федерации, отметил собеседник интернет-издания URA.RU.
Ранее сообщалось, что Николай Азаров, экс-глава украинского правительства, предрек «окончательное разрушение» страны, если в Донбассе возобновится полноценная война.
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