Стрелков: в случае полномасштабного наступления Украины ДНР и ЛНР не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи России

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12 февраля 2021, 16:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Если Вооруженные силы Украины начнут полномасштабное наступление в зоне конфликта на востоке страны, счет для самопровозглашенных республик Донбасса пойдет на дни и часы. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев ДНР.

Стрелков указал на то, что войска республик демотивированы, укомплектованность боевых подразделений находится на очень низком уровне. В случае наступления Киева ДНР и ЛНР не смогут сдерживать натиск больше двух дней без помощи со стороны Российской Федерации, отметил собеседник интернет-издания URA.RU.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров, экс-глава украинского правительства, предрек «окончательное разрушение» страны, если в Донбассе возобновится полноценная война.