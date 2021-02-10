Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в зоне конфликта в Донбассе
10 февраля 2021, 11:53[ «Аргументы Недели» ]
Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах по Донбассу, констатировал фактическое окончание перемирия в зоне конфликта. С соответствующим заявлением политик выступил в разговоре с журналистами.
Как информирует интернет-портал «Новороссия», Кравчук отметил, что «перемирия уже просто нет» и следует это признать. Кроме того, переговорщик обвинил в обострении ситуации «россиян» и заявил, что украинская сторона должна быть готова к любым действиям «агрессора».
Согласно официальной позиции киевских властей, РФ оказывает прямую военную помощь силам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.
Ранее украинский волонтер Наталья Юсупова написала в Facebook, что подразделения ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции армии страны.
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