Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в зоне конфликта в Донбассе

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10 февраля 2021, 11:53 [ «Аргументы Недели» ]

Первый президент Украины Леонид Кравчук, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах по Донбассу, констатировал фактическое окончание перемирия в зоне конфликта. С соответствующим заявлением политик выступил в разговоре с журналистами.

Как информирует интернет-портал «Новороссия», Кравчук отметил, что «перемирия уже просто нет» и следует это признать. Кроме того, переговорщик обвинил в обострении ситуации «россиян» и заявил, что украинская сторона должна быть готова к любым действиям «агрессора».

Согласно официальной позиции киевских властей, РФ оказывает прямую военную помощь силам непризнанных республик Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее украинский волонтер Наталья Юсупова написала в Facebook, что подразделения ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции армии страны.