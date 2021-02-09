Киевский волонтер Наталья Юсупова: войска ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции армии Украины

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9 февраля 2021, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Наталья Юсупова, киевский волонтер.

По словам Юсуповой, «новости с фронта очень плохие». Автор публикации отметила, что противник ежедневно обстреливает позиции ВСУ. В результате этих атак за последнее время украинская армия потеряла убитыми шесть человек, еще восемь получили ранения.

«Дальше может быть только хуже», - спрогнозировала волонтер.

Как сообщалось ранее сегодня, в распоряжение Народной милиции ЛНР поступили сведения, согласно которым киевское командование не может уволить офицеров ВСУ, завербованных американцами.