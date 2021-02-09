Киевский волонтер Наталья Юсупова: войска ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции армии Украины
9 февраля 2021, 12:12[ «Аргументы Недели» ]
Войска самопровозглашенных ДНР и ЛНР «поливают огнем» позиции Вооруженных сил Украины в Донбассе. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Наталья Юсупова, киевский волонтер.
По словам Юсуповой, «новости с фронта очень плохие». Автор публикации отметила, что противник ежедневно обстреливает позиции ВСУ. В результате этих атак за последнее время украинская армия потеряла убитыми шесть человек, еще восемь получили ранения.
«Дальше может быть только хуже», - спрогнозировала волонтер.
Как сообщалось ранее сегодня, в распоряжение Народной милиции ЛНР поступили сведения, согласно которым киевское командование не может уволить офицеров ВСУ, завербованных американцами.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.