Народная милиция ЛНР: украинское командование не может уволить офицеров ВСУ, завербованных американцами
9 февраля 2021, 11:45[ «Аргументы Недели» ]
Киевское командование не может уволить офицеров Вооруженных сил Украины, которых завербовали американцы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.
Спикер Народной милиции Яков Осадчий огласил на состоявшемся некоторое время назад брифинге информацию, согласно которой контрразведчики из Службы безопасности Украины выяснили, что в прошлом году вербовке подверглись 170 из 350 офицеров ВСУ, обучавшихся в Соединенных Штатах. Несмотря на получение этих данных, командование украинской армии не может уволить уличенных военных. Их неприкосновенность обеспечивают американские советники в Минобороны бывшей советской республики.
Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Юрий Антипов указал, где могут храниться доказательства вины Киева в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донецкой области.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.