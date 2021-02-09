ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Народная милиция ЛНР: украинское командование не может уволить офицеров ВСУ, завербованных американцами

, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Народная милиция ЛНР: украинское командование не может уволить офицеров ВСУ, завербованных американцами
Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевское командование не может уволить офицеров Вооруженных сил Украины, которых завербовали американцы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Спикер Народной милиции Яков Осадчий огласил на состоявшемся некоторое время назад брифинге информацию, согласно которой контрразведчики из Службы безопасности Украины выяснили, что в прошлом году вербовке подверглись 170 из 350 офицеров ВСУ, обучавшихся в Соединенных Штатах. Несмотря на получение этих данных, командование украинской армии не может уволить уличенных военных. Их неприкосновенность обеспечивают американские советники в Минобороны бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Юрий Антипов указал, где могут храниться доказательства вины Киева в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донецкой области.

ДЦ

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью