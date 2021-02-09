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9 февраля 2021, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

Украинские военные в Донбассе, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киевское командование не может уволить офицеров Вооруженных сил Украины, которых завербовали американцы. Соответствующие сведения оказались в распоряжении Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

Спикер Народной милиции Яков Осадчий огласил на состоявшемся некоторое время назад брифинге информацию, согласно которой контрразведчики из Службы безопасности Украины выяснили, что в прошлом году вербовке подверглись 170 из 350 офицеров ВСУ, обучавшихся в Соединенных Штатах. Несмотря на получение этих данных, командование украинской армии не может уволить уличенных военных. Их неприкосновенность обеспечивают американские советники в Минобороны бывшей советской республики.

Как сообщалось ранее во вторник, эксперт Юрий Антипов указал, где могут храниться доказательства вины Киева в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донецкой области.