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9 февраля 2021, 09:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Самолет Boeing 777, Yevgeny Pashnin / globallookpress.com

Доказательства вины Украины в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донбассе могут находиться в восемнадцати контейнерах с обломками лайнера, которые суд в Нидерландах отказался приобщать к делу об авиакатастрофе. Соответствующую версию озвучил Юрий Антипов, российский независимый эксперт.

Специалист отметил, что при крушении самолета на реконструкции обычно выкладываются все найденные фрагменты воздушного судна. Однако в случае с MH17 суд не стал проводить анализ тех обломков Boeing, который собраны в восемнадцати ящиках.

Согласно точке зрения, высказанной Антиповым, данные обломки спрятали, чтобы скрыть улики. Эксперт назвал нидерландский суд «бутафорией», которая была организована с целью обвинить Россию в гибели MH17.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевские военные в Донбассе подстрелили сослуживца, пытавшегося переползти на сторону ЛНР.