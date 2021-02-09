Эксперт Антипов указал, где могут храниться доказательства вины Украины в уничтожении Boeing MH17
9 февраля 2021, 09:18[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
Доказательства вины Украины в уничтожении самолета Boeing MH17 в Донбассе могут находиться в восемнадцати контейнерах с обломками лайнера, которые суд в Нидерландах отказался приобщать к делу об авиакатастрофе. Соответствующую версию озвучил Юрий Антипов, российский независимый эксперт.
Специалист отметил, что при крушении самолета на реконструкции обычно выкладываются все найденные фрагменты воздушного судна. Однако в случае с MH17 суд не стал проводить анализ тех обломков Boeing, который собраны в восемнадцати ящиках.
Согласно точке зрения, высказанной Антиповым, данные обломки спрятали, чтобы скрыть улики. Эксперт назвал нидерландский суд «бутафорией», которая была организована с целью обвинить Россию в гибели MH17.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что киевские военные в Донбассе подстрелили сослуживца, пытавшегося переползти на сторону ЛНР.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.