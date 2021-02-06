Нидерланды упорно выгораживают Украину в деле о сбитом Боинге рейса MH17

Аргументы Недели → Армия 13+

6 февраля 2021, 19:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

По мнению суда в Нидерландах – Украина, проводившая военные карательные акции на Донбассе, оказывается, не знала, что гражданская авиация была в опасности, когда летом 2014 года был сбит малазийский Боинг рейса MH17, сообщает агентство «Интерфакс Украина», ссылаясь на нидерландское издание «NU».

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что недостаточно доказательств для признания Украины юридически ответственной за неполное закрытие воздушного пространства. То есть, сам факт не закрытия воздушного пространства над зоной боевых действий для него не является доказательством.

Данные заявления от правительства страны звучат в ответ на требование Нижней палаты парламента Нидерландов о расследовании, поскольку депутаты хотели бы получить больше ясности относительно роли, которую Украина сыграла в этой катастрофе. Среди прочего, парламентарии хотели знать, почему воздушное пространство над зоной конфликта не было полностью закрыто.

Так, в отчете Фонда безопасности полетов сказано, что «было обнаружено недостаточно доказательств, свидетельствующих о том, что украинская власть в то время, ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу для гражданской авиации, но только не в той части авиапространства (где произошла катастрофа – «АН»), которая уже была закрыта», - говорится в письме Блока депутатам.

По информации СМИ, министр добавил, что, видимо, российские органы гражданской авиации, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к зоне боевых действий на востоке Украины, также не видели угрозы для гражданской авиации.

В парламенте Нидерландов попросили провести расследование в октябре 2019 года. Затем Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве. «На практике реализация этого сотрудничества заняла больше времени, чем предполагалось», - сказал Блок.

Как сообщалось, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Две трети пассажиров - подданные Нидерландов. Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК «Бук», а год назад объявила о принадлежности «Бука» к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года были названы четыре подозреваемых в причастности к гибели авиалайнера, которые были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах в судебном комплексе Схипхола близ Амстердама начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 «Малайзийских авиакомпании». На скамье подсудимых должны быть три гражданина России и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Пулатов и Леонид Харченко. Только один из них – Пулатов, представлен адвокатами из нидерландской фирмы, которым помогает российский адвокат Кутина.