Глава МИД ДНР Никонорова назвала призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе неприемлемым
8 февраля 2021, 22:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе – "выстрелом на выстрел" - является неприемлемым.
Полпред ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что позиция киевских властей направлена на эскалацию конфликта.
Кравчук ранее сказал, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".
Как заявила Наталья Никонорова, "глава украинской делегации на минской площадке в эфире одного из украинских телеканалов по сути напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики". Глава МИД ДНР подчеркнула, что Кравчук в своих выступлениях использует "далекие от общепринятых в дипломатической среде формулировки".
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