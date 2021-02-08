Глава МИД ДНР Никонорова назвала призыв Кравчука к ответному огню в Донбассе неприемлемым

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8 февраля 2021, 22:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Наталья Никонорова, фото с сайта МИД ДНР

Заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчука о необходимости зеркально отвечать на обстрелы в Донбассе – "выстрелом на выстрел" - является неприемлемым.

Полпред ДНР в контактной группе, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова заявила, что позиция киевских властей направлена на эскалацию конфликта.

Кравчук ранее сказал, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел".

Как заявила Наталья Никонорова, "глава украинской делегации на минской площадке в эфире одного из украинских телеканалов по сути напрямую призвал руководство Украины продолжать обстреливать территорию республики". Глава МИД ДНР подчеркнула, что Кравчук в своих выступлениях использует "далекие от общепринятых в дипломатической среде формулировки".