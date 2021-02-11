Азаров предрек «окончательное разрушение» Украины в случае возобновления полноценной войны в Донбассе
11 февраля 2021, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
В случае возобновления полноценной войны в Донбассе Украину ждет «окончательное разрушение». Соответствующий прогноз озвучил Николай Азаров, бывший руководитель украинского правительства.
Как отметил политик в своем видеоблоге, скорейшее завершение противостояния в Донбассе отвечает национальным интересам Украины. Деятели, выступающие за реализацию военного сценария, являются врагами страны, полагает Азаров.
При этом экс-премьер высказал опасения по поводу того, что провокации в зоне конфликта, «которые затеяли киевские власти по команде США», могут привести к возобновлению полномасштабных боевых действий. Претворение в жизнь данного варианта «окончательно разрушит» Украину, предупредил Николай Азаров.
Ранее на текущей неделе киевский переговорщик Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в Донбассе.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.