Азаров предрек «окончательное разрушение» Украины в случае возобновления полноценной войны в Донбассе

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11 февраля 2021, 16:08 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, Xinhua / globallookpress.com

В случае возобновления полноценной войны в Донбассе Украину ждет «окончательное разрушение». Соответствующий прогноз озвучил Николай Азаров, бывший руководитель украинского правительства.

Как отметил политик в своем видеоблоге, скорейшее завершение противостояния в Донбассе отвечает национальным интересам Украины. Деятели, выступающие за реализацию военного сценария, являются врагами страны, полагает Азаров.

При этом экс-премьер высказал опасения по поводу того, что провокации в зоне конфликта, «которые затеяли киевские власти по команде США», могут привести к возобновлению полномасштабных боевых действий. Претворение в жизнь данного варианта «окончательно разрушит» Украину, предупредил Николай Азаров.

Ранее на текущей неделе киевский переговорщик Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в Донбассе.