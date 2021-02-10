Украинский эксперт Жданов заявил о возможности международного признания России участницей войны в Донбассе с помощью США

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10 февраля 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ]

Учения армии Украины, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Олег Жданов, украинский эксперт, заявил о возможности международного признания Российской Федерации участницей военного конфликта на территории Донбасса с помощью Соединенных Штатов. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

Жданов отметил, что достаточно высока вероятность подключения к переговорам по Донбассу Вашингтона, а также Польши. По словам эксперта, есть сведения, свидетельствующие о том, что в случае изменения формата переговоров их могут перенести в Варшаву.

Как считает Олег Жданов, если в процессе будут участвовать американцы, есть шансы на признание Москвы стороной конфликта на международном уровне. Согласно утверждению собеседника журналистов, в распоряжении Штатов имеется «доказательная база», свидетельствующая о передвижении якобы российских сил в Донбассе.

Ранее в среду сообщалось, что киевский переговорщик Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия на востоке Украины.