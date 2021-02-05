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Экс-глава управления СБУ Вовк: от Украины останется «Чернигово-Киевское княжество» в случае получения Донбассом особого статуса

, 09:32 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава управления СБУ Вовк: от Украины останется «Чернигово-Киевское княжество» в случае получения Донбассом особого статуса
Флаг Украины в центре Киева, Aleksandr Gusev / globallookpress.com

В случае наделения Донбасса особым статусом от Украины останется «Чернигово-Киевское княжество». С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил Василий Вовк, бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины.

По словам эксперта, если Киев пойдет на реализацию пункта минских договоренностей, который предусматривает получение Донбассом специального статуса, в других регионах бывшей советской республики появятся «федерация Буковинская, Закарпатская и так далее». В результате от Украины останется «Чернигово-Киевское княжество», процитировал Вовка интернет-ресурс «ПолитНавигатор».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что Николай Стариков, российский публицист, обозначил единственный способ избежать будущего военного конфликта между РФ и Украиной.

ДЦ

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