Публицист Стариков назвал единственный способ избежать будущей войны между Россией и Украиной

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4 февраля 2021, 17:25 [ «Аргументы Недели» ]

Паспорт РФ, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

Массовая раздача российских паспортов жителям Украины является для РФ единственным способом избежать будущего военного конфликта с этой страной. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный публицист Николай Стариков.

Выступая в эфире телевизионного канала НТВ, эксперт призвал Москву объявить о выдаче своих паспортов всем жителям Украины, которые не причастны к уголовным преступлениям. По мнению Старикова, в случае реализации данного сценария власти соседнего государства получат на своей территории «сорок миллионов русских граждан», что приведет к осознанию ненужности конфликта между «двумя частями одного народа». Если обозначенный шаг не будет предпринят, инспирируемая американцами война РФ и Украины в будущем неизбежна, предупредил публицист.

Ранее в четверг сообщалось, что китайское издание Sohu поведало об ответе Москвы на маневры США и Украины в акватории Черного моря.