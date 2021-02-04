Публицист Стариков назвал единственный способ избежать будущей войны между Россией и Украиной
4 февраля 2021, 17:25[ «Аргументы Недели» ]
Массовая раздача российских паспортов жителям Украины является для РФ единственным способом избежать будущего военного конфликта с этой страной. Соответствующую точку зрения озвучил отечественный публицист Николай Стариков.
Выступая в эфире телевизионного канала НТВ, эксперт призвал Москву объявить о выдаче своих паспортов всем жителям Украины, которые не причастны к уголовным преступлениям. По мнению Старикова, в случае реализации данного сценария власти соседнего государства получат на своей территории «сорок миллионов русских граждан», что приведет к осознанию ненужности конфликта между «двумя частями одного народа». Если обозначенный шаг не будет предпринят, инспирируемая американцами война РФ и Украины в будущем неизбежна, предупредил публицист.
Ранее в четверг сообщалось, что китайское издание Sohu поведало об ответе Москвы на маневры США и Украины в акватории Черного моря.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.