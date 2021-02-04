Китайский сайт Sohu рассказал об ответе России на учения США и Украины в Черном море
4 февраля 2021, 14:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: «ПолитРоссия»
На страницах китайских интернет-СМИ появился материал, в котором рассказывается об ответе Российской Федерации на учения Украины и Соединенных Штатов в Черном море. В рамках маневров Киев направил в акваторию группу тактических кораблей с участием военно-морской авиации, американская сторона - эсминец и корабль поддержки.
Портал Sohu пишет, что в день учений Украины и США Россия осуществила условное уничтожение судов противника в Черном море. Для этого были задействованы фрегат «Адмирал Макаров» и ракетные комплексы «Бастион».
Черноморский флот РФ сейчас полностью готов к лобовому столкновению со Штатами, делается вывод в материале Sohu, пересказанном сайтом «ПолитРоссия».
Ранее сегодня ресурс Avia.pro предположил, что Анкара может передать американцам для изучения приобретенные у России системы С-400.
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