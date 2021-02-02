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Украинская делегация на переговорах по Донбассу: «российский снайпер» уничтожил в зоне конфликта военного ВСУ

, 22:09 [ «Аргументы Недели» ]

Украинская делегация на переговорах по Донбассу: «российский снайпер» уничтожил в зоне конфликта военного ВСУ
Снайпер, US Army / globallookpress.com

В зоне конфликта в Донбассе «российский снайпер» уничтожил военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном киевской делегацией на переговорах по мирному урегулированию.

Согласно заявлению, процитированному отечественным сетевым изданием «Русская весна», инцидент произошел сегодня. Снайпер тяжело ранил представителя ВСУ в районе города Торецка. В результате полученных повреждений военный скончался в медицинском учреждении.

Украинская сторона обвиняет Москву в прямой военной помощи подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения опровергают.

Как сообщалось ранее во вторник, авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, по которой новое широкомасштабное наступление Украины в Донбассе является лишь вопросом времени.

ДЦ

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