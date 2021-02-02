Украинская делегация на переговорах по Донбассу: «российский снайпер» уничтожил в зоне конфликта военного ВСУ
2 февраля 2021, 22:09[ «Аргументы Недели» ]
В зоне конфликта в Донбассе «российский снайпер» уничтожил военнослужащего Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в заявлении, распространенном киевской делегацией на переговорах по мирному урегулированию.
Согласно заявлению, процитированному отечественным сетевым изданием «Русская весна», инцидент произошел сегодня. Снайпер тяжело ранил представителя ВСУ в районе города Торецка. В результате полученных повреждений военный скончался в медицинском учреждении.
Украинская сторона обвиняет Москву в прямой военной помощи подразделениям непризнанных ДНР и ЛНР. Российские власти подобные утверждения опровергают.
Как сообщалось ранее во вторник, авторы портала Avia.pro высказали точку зрения, по которой новое широкомасштабное наступление Украины в Донбассе является лишь вопросом времени.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.