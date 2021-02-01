Экс-спикер парламента Новороссии Царев назвал условие, при котором РФ может присоединить Донбасс
1 февраля 2021, 16:14[ «Аргументы Недели» ]Источник: URA.RU
Олег Царев, бывший спикер парламента Новороссии, назвал условие, при котором РФ может включить в свой состав Донбасс. По данному вопросу политик высказался в разговоре с представителями интернет-СМИ.
Согласно точке зрения Царева, присоединение Донбасса к России возможно, если Киев решит повторить в регионе сценарий, реализованный Азербайджаном прошлой осенью в Нагорном Карабахе, пойдя на проведение полноценной наступательной операции против самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Локальных стычек для запуска процесса, который привел бы к включению Донецка и Луганска в состав России, недостаточно, полагает собеседник издания URA.RU.
Ранее в понедельник сообщалось, что первый украинский президент Леонид Кравчук, участвующий в переговорах по Донбассу, призвал применить к Москве физическую силу.
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