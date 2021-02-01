Киевский журналист Гордон назвал два сценария, при которых Донбасс может вернуться в состав Украины
1 февраля 2021, 12:50[ «Аргументы Недели» ]
Дмитрий Гордон, киевский журналист, обозначил два сценария, при которых Донбасс может вернуться в состав украинского государства. Видео с выступлением Гордона по данному вопросу опубликовано на его YouTube-канале.
По словам журналиста, передача Донбасса под юрисдикцию Киева может произойти, если западные страны введут против России непосильные для нее рестриктивные меры. Второй сценарий – смена политического режима в Москве.
«Иных вариантов я не вижу, от Украины в данном случае ровным счетом ничего не зависит», - заявил Дмитрий Гордон.
Согласно позиции, официально провозглашенной в соседнем государстве, РФ оказывает прямую военную помощь подразделениям непризнанных республик Донбасса. Российская сторона подобные обвинения опровергает.
Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин предрек политический переворот на Украине в случае присоединения ДНР и ЛНР к России.
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