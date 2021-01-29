Прилепин предрек политический переворот на Украине в случае вхождения ДНР и ЛНР в Россию

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29 января 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Писатель и политик Захар Прилепин, Nikolay Titov / globallookpress.com

Если самопровозглашенные республики Донбасса войдут в состав Российской Федерации, на Украине произойдет политический переворот. С соответствующим прогнозом выступил Захар Прилепин, отечественный писатель и политик.

Как выразился процитированный «Русской весной» Прилепин, в случае реализации обозначенного им сценария должность президента соседней страны «должен получить Тарас Бульба».

Кроме того, литератор отметил, что присоединение ДНР и ЛНР стало бы для россиян национальном праздником, на фоне которого выходящие на акции протеста либеральные оппозиционеры выглядели бы «отщепенцами».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что включить Донбасс в состав России призвала журналист Маргарита Симоньян.