Прилепин предрек политический переворот на Украине в случае вхождения ДНР и ЛНР в Россию
29 января 2021, 14:59[ «Аргументы Недели» ]
Если самопровозглашенные республики Донбасса войдут в состав Российской Федерации, на Украине произойдет политический переворот. С соответствующим прогнозом выступил Захар Прилепин, отечественный писатель и политик.
Как выразился процитированный «Русской весной» Прилепин, в случае реализации обозначенного им сценария должность президента соседней страны «должен получить Тарас Бульба».
Кроме того, литератор отметил, что присоединение ДНР и ЛНР стало бы для россиян национальном праздником, на фоне которого выходящие на акции протеста либеральные оппозиционеры выглядели бы «отщепенцами».
Ранее на текущей неделе сообщалось, что включить Донбасс в состав России призвала журналист Маргарита Симоньян.
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