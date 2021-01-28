Маргарита Симоньян призвала в ДНР присоединить Донбасс к России

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28 января 2021, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Журналист Маргарита Симоньян, Kremlin Pool / globallookpress.com

Маргарита Симоньян призвала включить Донбасс в состав Российской Федерации. С соответствующим заявлением отечественный журналист выступила на интеграционном форуме в столице самопровозглашенной ДНР.

По словам Симоньян, проживающие в Донбассе люди хотят говорить на русском языке, «хотят жить у себя дома и быть частью нашей огромной, великой, щедрой Родины». Необходимо обеспечить такую возможность населению региона, отметила журналист.

Как сообщалось ранее сегодня, журналист из Киева Дмитрий Гордон заявил о способности нового президента США Джо Байдена, вступившего в должность 20 января, заставить Россию отдать Украине Крым.