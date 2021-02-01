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Кравчук призвал применить к России физическую силу для урегулирования конфликта в Донбассе

, 14:01 [ «Аргументы Недели» ]

Кравчук призвал применить к России физическую силу для урегулирования конфликта в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук, Olena Khudiakova / globallookpress.com

Леонид Кравчук, представляющий Киев на переговорах по Донбассу, призвал применить к Российской Федерации физическую силу для урегулирования конфликта в регионе. По данному вопросу первый президент Украины высказался в беседе с журналистами.

Как пишет «ПолитНавигатор», комментируя переговорный процесс, Кравчук озвучил точку зрения, согласно которой договориться с Москвой возможно только посредством физической силы и давления. По словам бывшего главы государства, «Россия сама привыкла к таким методам и к ней надо их применить».

Ранее в понедельник сообщалось, что Дмитрий Гордон, журналист из Киева, назвал два сценария, при которых Донбасс может вернуться под украинскую юрисдикцию.

ДЦ

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