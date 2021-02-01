Кравчук предложил решать вопрос Крыма и Донбасса на всеукраинском референдуме
1 февраля 2021, 08:28[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос об «организации жизни» в отдельных районах Донбасса и в Крыму, который в 2014 году пришёл в состав России.
«Наиболее болезненным сегодня остается вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, война в Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному … Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума», - высказал он.
Кравчук считает, что людям следует сказать, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются ее территориями.
Ранее украинский эксперт Самусь предупредилоб «угрозе» из Крыма.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.