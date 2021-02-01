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Кравчук предложил решать вопрос Крыма и Донбасса на всеукраинском референдуме

, 08:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кравчук предложил решать вопрос Крыма и Донбасса на всеукраинском референдуме
Фото: Крым, Nikolay Gyngazov/globallookpress.com

Полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос об «организации жизни» в отдельных районах Донбасса и в Крыму, который в 2014 году пришёл в состав России.

«Наиболее болезненным сегодня остается вопрос Донбасса и Крыма. К сожалению, война в Донбассе воспринимается политическими силами Украины по-разному … Народ за то, чтобы Украина была целостным, независимым государством, с возвращением ее территорий. Вот главный вопрос референдума», - высказал он.

Кравчук считает, что людям следует сказать, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются ее территориями.

Ранее украинский эксперт Самусь предупредил об «угрозе» из Крыма. 

БА

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